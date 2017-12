TURISMO: ALBERGATORI JESOLO, CONTROPROPOSTE AD AUMENTO TASSA DI SOGGIORNO (2)

11 dicembre 2017- 18:14

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Aja interviene anche sulla destinazione delle risorse introitate con l’imposta di soggiorno: "Si chiede innanzitutto di non coprire, con gli introiti, i costi per le utenze idriche in spiaggia (docce e bagni) utilizzate quasi esclusivamente da avventori non alloggiati. Gli stessi non alloggiati che, soprattutto nei fine settimana, si “accampano” sul fronte della battigia con tanto di asciugamani ed ombrelloni posticci e, all’ora di pranzo, anche con sedie e tavolini"."Tra gli interventi da sostenere – continua Rizzante – non va tralasciata una percentuale da destinare, in via cautelativa, ad eventuali azioni emergenziali di ripascimento dell’arenile al fine di garantire gli operatori delle aree interessante. Percentuale che, se come tutti auspichiamo, non dovesse rendersi necessaria, potrà essere destinata ad altre esigenze e, in primo luogo, al Consorzio JesoloVenice, per una più marcata azione di promo-commercializzazione”."Aja chiede di potere disporre di un dettagliato cronoprogramma degli interventi che verranno finanziati con il gettito dell’imposta di soggiorno. “La rimodulazione dell’imposta risulterebbe più facilmente giustificabile nei confronti dei clienti se potessimo disporre di un dettagliato cronoprogramma degli interventi", insiste il presidente Aja, che chiude la missiva inviata al sindaco Valerio Zoggia e alla sua Giunta, invocando la convocazione di non meno di tre riunioni annuali del “Tavolo Tecnico”, previsto dal regolamento della stessa imposta di soggiorno.