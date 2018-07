17 luglio 2018- 11:25 Turismo: Albergatori Jesolo, stagione regge, ora attenzione ai mercati internazionali

Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - "I dati di giugno confermano l'ottimo grado di attrattività di Jesolo: nonostante, infatti, quest'anno non vi siano state le ricorrenze care ai turisti di lingua tedesca (anticipate a maggio), si sono confermati i dati di occupazione del 2017. Come dire, insomma, che il turista viene comunque da noi a prescindere dalle festività". A sottolinearlo è il presidente degli albergatori di Jesolo (Ve), Alberto Maschio."Per quanto concerne la prima parte di luglio, si è verificata una flessione di due/tre punti percentuali. Un elemento in ogni caso che non desta preoccupazione per due motivi: il confronto è fatto con il 2017, annata eccezionale e probabilmente non ripetibile a quei livelli; dall'altra c'è stata una ripresa del mercato nord africano", spiega. "Jesolo, dunque, ha retto molto bene l'urto. Servizi e qualità delle strutture ricettive, si sono dimostrati ancora una volta punto di forza di una località come Jesolo che continua ad essere una delle mete preferite a livello internazionale. Risultati che non ci devono fare dormire sugli allori: anche in considerazione dei mercati a noi concorrenziali, dovranno essere fatte le dovute valutazioni e iniziare a lavorare quanto prima, con investimenti promo commerciali, che coinvolga tutta la città”, conclude.