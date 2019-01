22 gennaio 2019- 11:28 Turismo: Ascom Padova, codice identificativo alloggi 'sparito' da mesi

Padova, 23 gen. (AdnKronos) - "Sto pensando seriamente a chiedere l'aiuto di "Chi l'ha visto" perchè del codice identificativo per gli alloggi turistici in Veneto sono mesi che non abbiamo più notizie". Monica Soranzo, presidente di Padova Hotels Federalberghi Ascom, fa dell'ironia ma l'appunto che muove all'assessore regionale al turismo del Veneto Caner è serissimo."Il disegno di legge regionale sulle locazioni turistiche - spiega la presidente - doveva arrivare rapidamente in Consiglio, dopo che era stato già licenziato dalla Giunta, e avrebbe dovuto essere operativo già a fine anno. Ma dopo un autunno fatto di bei proclami è arrivato un inverno fatto di silenzi assoluti"."Eppure che il problema fosse sentito lo testimoniavano le esigenze di trasparenza in tema di prescrizioni in materia urbanistica, di sicurezza, di edilizia e igienico-sanitaria", avverte.