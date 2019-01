22 gennaio 2019- 11:28 Turismo: Ascom Padova, codice identificativo alloggi 'sparito' da mesi (3)

(AdnKronos) - "E allora? Se gli aspetti positivi sono così tanti e se era lo stesso assessore che, solo qualche mese fa, richiamava il fatto che "ci siamo resi conto dell'esistenza di organizzazioni che gestiscono centinaia, addirittura migliaia di appartamenti, senza fare denuncia e per questo dobbiamo combattere questo fenomeno", perchè mai non si procede?", si chiede Monica Soranzo."E' quello che ci domandiamo anche noi - conclude la presidente degli albergatori di Federalberghi Ascom Padova - anche perchè non ci sembra plausibile quello che, non ufficialmente, è stato fatto trapelare, ovvero che lo stop sarebbe da mettere in relazione con l'ipotesi di un intervento su base nazionale. Giustificazione almeno curiosa per una Regione che sta battendosi come un leone per ottenere un'autonomia che, peraltro, sul turismo esiste già".