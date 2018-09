25 settembre 2018- 13:00 Turismo: Ascom Padova, contrastare con decisione abusivismo

Padova, 25 set. (AdnKronos) - Secondo i dati raccolti da Federalberghi Confcommercio nella sola città di Padova, se si guarda agli annunci italiani presenti sul portale Airbnb nello scorso mese di agosto, risultano disponibili per quelli che vengono definiti “affitti brevi” qualcosa come 820 alloggi. In tutta la provincia il numero sale alla considerevole cifra di 1.367.“Bastano questi numeri – commenta la presidente di Padova Hotels Federalberghi Ascom, Monica Soranzo – per giustificare la nostra richiesta di un intervento urgente volto a contrastare con decisione il dilagare dell’abusivismo e della concorrenza sleale”. "Si diceva: annunci. Il che non significa che tutti i 1.367 alloggi abbiano le necessarie autorizzazioni come è altrettanto chiaro che in questo numero non sono compresi quegli alloggi che il presidente dell’Ascom, Patrizio Bertin, non più tardi di qualche settimana fa metteva nel mirino perché “non sempre destinati ad accogliere turisti ma, come hanno ben documentato anche recenti azioni delle forze dell’ordine nell’area di via Bernina, a Padova, anche spacciatori”", sottolinea Soranzo.