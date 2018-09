25 settembre 2018- 13:00 Turismo: Ascom Padova, contrastare con decisione abusivismo (2)

(AdnKronos) - "Del tutto autorizzati, “border line” o “off line” che siano, resta comunque il fatto che la sola indagine sul portale di Airbnb segna per gli alloggi in affitto breve della nostra provincia una crescita del 56,05% rispetto ad agosto 2016, quando ad essere pubblicizzati erano soltanto 876 alloggi", ricorda. "Ma scendiamo più nel dettaglio. Degli annunci presenti su Airbnb.it, 825 (ovvero il 60,35%) sono riferiti ad interi appartamenti; ben 930 (cioè il 68,03%) sono disponibili per più di sei mesi; e 839 (61,38%) sono gestiti da host che mettono in vendita più di un alloggio. Dati che confermano – sostengono all’Ascom – che non è vero che si tratta di forme integrative del reddito: sono attività economiche a tutti gli effetti, che molto spesso fanno capo ad inserzionisti che gestiscono più alloggi”. “Come non è vero – incalza Soranzo - che si condivide l’esperienza con il titolare: la maggior parte degli annunci pubblicati su Airbnb si riferisce all’affitto di interi appartamenti, in cui non abita nessuno. E non è vero nemmeno che si tratta di attività occasionali: la maggior parte degli annunci si riferisce ad appartamenti disponibili per oltre sei mesi all’anno”.