Turismo: Ascom Padova, contrastare con decisione abusivismo (3)

25 settembre 2018 Turismo: Ascom Padova, contrastare con decisione abusivismo

(AdnKronos) - “Senza contare – sottolinea il presidente Bertin – (ma noi vogliamo sottolineare proprio questo aspetto) che c’è un problema di evasione fiscale e di concorrenza sleale che danneggia tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza”. "Superfluo pertanto sottolineare la necessità dell’istituzione del registro nazionale degli alloggi turistici e l’adozione di misure che pongano un argine allo spopolamento dei centri storici", sottolinea. Ben venga dunque, per l’Ascom di Padova, il disegno di legge presentato dall’assessore regionale Caner che prevede che gli alloggi in locazione turistica siano conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti.“Però – concludono all’Ascom - sarà soprattutto il codice identificativo dell’alloggio (da riprodurre anche sui siti internet e che Airbnb avversa con ogni mezzo compresi i ricorsi ai tribunali amministrativi) a determinare lo spartiacque tra autorizzati e non autorizzati in modo così da garantire la vigilanza sulle locazioni turistiche".