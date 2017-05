TURISMO: ASSOTURISMO, TAX CREDIT ESAURITO IN 11 SECONDI, 1.500 HOTEL TAGLIATI FUORI

5 maggio 2017- 17:14

Roma, 5 mag. (AdnKronos) - "In 11 secondi hanno esaurito il tax credit riqualificazione e sono stati tagliati fuori oltre 1.500 hotel, oltre 40 milioni di investimenti effettuati non hanno avuto alcun beneficio da questo sistema di allocazione del bonus". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Assoturismo-Confesercenti, Claudio Albonetti, commentando i risultati dei nuovi Tax Credit 2017 voluti dal Mibact ed introdotti con il decreto Art Bonus per favorire gli investimenti per l’ammodernamento e l’innovazione del settore."E’ indispensabile - aggiunge Albonetti - ripensare a questa misura di sostegno per le imprese ricettive alberghiere per fare in modo che, già da quest'anno, il tax credit sia concesso a tutti coloro che ne fanno domanda, come avviene per l'edilizia residenziale".Quanto all’intento del tax credit di incentivare la digitalizzazione per la realizzazione di servizi on line, finalizzati alla promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica di imprese ricettive, agenzie di viaggi e tour operator, Albonetti sottolinea "l’auspicio che questa agevolazione possa contribuire non solo a sviluppare il commercio turistico on line, già in prepotente crescita, ma anche e soprattutto a stimolare una più attenta disciplina per evitare l’abusivismo dilagante".