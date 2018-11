28 novembre 2018- 18:28 Turismo: Belluno, Alleghe Funivie anticipa al weekend inizio stagione invernale

Belluno, 28 nov. (AdnKronos) - Ad Alleghe (Bl) si scierà già da questo weekend. La società impianti Alleghe Funivie, infatti, ha reso noto che sabato 1 e domenica 2 dicembre entreranno in funzione i primi impianti di risalita: le cabinovie Alleghe - Piani di Pezzè e Piani di Pezzè - Col dei Baldi con la pista Coldai. Per i principianti che vogliono cimentarsi nelle prime discese saranno in funzione anche la seggiovia Baby e il campo scuola. Per l'occasione sarà inoltre aperto un punto ristoro presso lo chalet Col dei Baldi.Nonostante le avversità registrate dopo l'alluvione di inizio novembre, la stagione sciistica di Alleghe non subirà quindi alcun ritardo: "Con questa apertura straordinaria abbiamo voluto premiare i tanti sciatori che da giorni ci chiedono notizie in merito all'apertura dei nostri impianti - afferma Sergio Pra, Presidente di Alleghe Funivie - Dopo questo weekend ci concentreremo sulla preparazione delle rimanenti piste, in vista dell'imminente apertura della stagione invernale in programma venerdì 7 dicembre."