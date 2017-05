TURISMO: BOCCA, SETTORE è DIVENTATO UN FAR WEST

13 maggio 2017- 12:57

Rapallo, 13 mag. (AdnKronos) - "Il nostro settore è diventato un Far West: regole diverse da piazza a piazza, regole che nessuno rispetta e nessuno sceriffo a fare giustizia". È quanto ha affermato il presidente di Federalberghi, Bernabo' Bocca, intervenendo al convegno sul turismo e Sharon economy a Rapallo in occasione della 67a assemblea di Federalberghi. "La lobby degli albergatori è la lobby dei pagatori delle tasse-ha continuato Bocca- in realtà il vero nemico della libera concorrenza è questo Stato che accorda ad alcuni operatori del mercato un privilegio fiscale: lo sgravio totale delle imposte. Servono dunque buone regole-ha sottolineato-ma le buone regole servono a poco se non ci sono controlli efficienti e sanzioni adeguate". Il presidente poi rivolgendosi alla platea degli albergatori ha lanciato un appello agli amministratori pubblici a censire le attività, ad esigere l'identificazione dei clienti, a pretendere che le regole di igiene e sicurezza siano rispettate. "Fate pagare le tasse a tutti, non solo ai soliti noti", ha detto intervenendo davanti alla platea degli albergatori e delle autorità locali con il presidente della regione Liguria Giovanni Toti in prima fila, intervenute al convegno.