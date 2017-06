TURISMO: COLDIRETTI, 'MINI VACANZA' PER 8 MLN DI ITALIANI

4 giugno 2017- 10:29

Roma, 4 giu. (AdnKronos) - Sono quasi 8 milioni gli italiani che hanno colto l’occasione del ponte del 2 giugno per trascorrere una 'mini vacanza' fuori casa. E’ quanto riferisce la Coldiretti nel tracciare un bilancio della prima prova di vacanza estiva che è stata un successo in tutte le località turistiche, anche per le condizioni climatiche favorevoli. Un risultato che peraltro conferma la crescente tendenza alla minivacanza con ben 22 milioni di connazionali che, sottolinea la Coldiretti, nel 2017 hanno trascorso una giornata fuori casa per turismo approfittando della fortunata combinazione dei ponti primaverili, dal 25 aprile al primo maggio fino al 2 giugno. Il mare si classifica come la meta privilegiata con le coste della Penisola che sono state prese d’assalto e molti stabilimenti balneari che hanno fatto segnare il tutto esaurito ma molto gettonate sono state le città d’arte ed anche gli oltre 22mila agriturismi presenti in Italia dove - continua la Coldiretti – in circa un milione hanno deciso di sedersi a tavola.