TURISMO: COLDIRETTI, 'MINI VACANZA' PER 8 MLN DI ITALIANI (2)

4 giugno 2017- 10:29

(AdnKronos) - Secondo la Coldiretti, gli agriturismi sono scelti per la capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche ma anche per l’offerta di servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti. Chi non ha potuto permettersi una vera vacanza ha comunque scelto di trascorrere il proprio tempo libero all’aria aperta con piu’ di un italiano su tre (34 per cento) in gita in giornata al mare, al lago, nelle città o nel verde magari organizzando le tradizionale grigliate o pic nic in spiaggia, nelle pinete o nei parchi, secondo l’indagine on line sul sito www.coldiretti.it.