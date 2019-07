3 luglio 2019- 13:05 Turismo: Confcommercio, parte dal Veneto il Basket bond del settore (2)

(AdnKronos) - Quello dei Basket bond è un sistema che parte dall’aggregazione finanziaria tra più imprese (sono circa 50 quelle coinvolte in questa prima iniziativa, tutte situate lungo la costa veneta, e oltre 20 quelle che hanno già dato loro adesione), e il taglio unitario di ogni singolo minibond che costituirà il ‘paniere’ (basket) di questa operazione sarà compreso fra i 200mila e i 500mila euro, secondo la dimensione dell’emittente. Sottoscrivendo l’operazione, gli investitori professionali riceveranno una remunerazione lorda del 2% godendo della garanzia integrale sul capitale alla scadenza. I minibond avranno la durata di 12 mesi, saranno garantiti al 100% da un pool di Confidi guidato da Fidi Impresa Turismo Veneto, e costituiranno complessivamente un ‘paniere’ di oltre 5 milioni di euro. Le obbligazioni emesse dalle stesse aziende saranno quindi il motore di questo sistema. I titoli verranno quotati nel Mot (Mercato Telematico delle Obbligazioni), avviando un circolo virtuoso di conoscenze in pubblicità per le imprese, che permetterà alle stesse di iniziare nuovi percorsi di espansione e rafforzamento. Per le imprese più rilevanti, l’obiettivo è lo sbarco a Piazza Affari.