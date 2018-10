10 ottobre 2018- 12:39 Turismo: da Intesa Sp plafond 5 mld a livello nazionale di cui 1,5 al Triveneto (3)

(AdnKronos) - Secondo quanto emerso da una recente indagine condotta (estate del 2018) dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, gli albergatori dell’Alto Adriatico sono perfettamente consapevoli che occorre investire sempre di più in siti e in comunicazione sul web, per rafforzare il brand del territorio e sviluppare uno spirito integrato di accoglienza del territorio. Gli albergatori intervistati hanno affermato inoltre di voler potenziare l’utilizzo delle prenotazioni sul proprio sito e la promozione attraverso il digital marketing e l’utilizzo dei social network.In tale ambito si inserisce la proposta di Intesa Sanpaolo che affianca l’albergatore offrendo una pluralità di servizi: dai corsi per l’internazionalizzazione all’accesso ai fondi per la formazione del personale in azienda alle figure dei mentor per accelerare l’apprendimento di nuove competenze a progetti per piani di sviluppo aziendale.