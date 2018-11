28 novembre 2018- 12:28 Turismo: da Regione Veneto sostegno a iniziative promozione legate ad auto e moto d'epoca

Venezia, 28 nov. (AdnKronos) - La Regione Veneto promuoverà iniziative di rafforzamento e consolidamento di un segmento del turismo di nicchia, ad alto valore aggiunto: quello collegato alle auto e moto d’epoca. Il provvedimento, portato di concerto dagli assessori al turismo Federico Caner, alla cultura Cristiano Corazzari e dal vicepresidente Gianluca Forcolin, è stato approvato dalla giunta regionale e la realizzazione delle attività è stata affidata a Veneto Innovazione S.p.A. L’importo di spesa previsto è di 500.000,00 euro. Le iniziative da sviluppare sono finalizzate a far conoscere e sviluppare il segmento di turismo degli appassionati del mondo delle auto e moto storiche. Nello specifico si prevede la realizzazione di attività editoriali che illustrino gli itinerari del Veneto più suggestivi, attività di partecipazione ad eventi e attività di valorizzazione del marchio “Veneto, The Land of Venice” in collaborazione con gli organismi certificatori di veicoli storici ed in particolare con i club aderenti all’A.S.I., Automotoclub Storico Italiano, che è un Ente morale di diritto privato.