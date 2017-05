TURISMO: DA TRAINLINE E CHEF RUBIO 'WELCOME BACK' A VIAGGIATORI A MILANO (2)

24 maggio 2017- 12:36

(AdnKronos) - Tra un selfie con lo Chef, una foto, una breve riflessione prima di scrivere un post da appendere e le informazioni sull'app Trainline, che combina le offerte di 86 compagnie ferroviarie in 24 paesi, facilitando così la mobilità in Europa all'insegna della convenienza, i viaggiatori di ritorno se ne sono andati con in mano il box gourmet. "Se avessi trovato al mio rientro verso Roma o Milano un sacchettino come quello che troveranno oggi gli avventori -sorride Chef Rubio- con una schiscetta, un panino e una bibita magari con un frigo vuoto a casa, beh, non é niente male".Una sorpresa che si aggiunge al benessere di un weekend in viaggio, soprattutto se la sua gestione é stata stress-free con i servizi offerti dall'app di Trainline, come spiega il country manager in Italia della società, Benedetto Levi: "Oggi grazie alla tecnologia -afferma- é sempre più facile viaggiare. Ad esempio con Trainline é possibile confrontare tutte le offerte e le tariffe per viaggiare in Italia comparando Trenitalia e Italo ma anche in altri paesi europei, in Germania, in Francia per un totale di 86 compagnie ferroviarie".