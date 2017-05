TURISMO: DAL VENETO MARCHIO ECCELLENZA COSTA DELL'ALTO ADRIATICO

17 maggio 2017- 21:57

Venezia, 17 mag. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore al turismo, Federico Caner di concerto con il vicepresidente, Gianluca Forcolin ha approvato una delibera che dà attuazione al Progetto interregionale di eccellenza turistica “Adriatico”, da realizzare in collaborazione con la Conferenza dei sindaci del litorale e con i Consorzi di imprese turistiche del mare. Due gli obiettivi dell’iniziativa, che dispone di un budget di 105 mila euro (94 mila di finanziamento statale, 11 mila la quota regionale): individuare un brand dell’Alto Adriatico e realizzare azioni di valorizzazione delle attività turistiche in grado di sviluppare il turismo sostenibile e di qualificazione delle aree naturali lagunari e open air del litorale veneto.“Lo Stato – spiega l’assessore al turismo – finanzia progetti di eccellenza finalizzati allo sviluppo del turismo e della competitività del settore in ambito internazionale. Il Veneto ne ha avviati alcuni congiuntamente ad altre Regioni e Province Autonome, tra cui quello denominato “Adriatico”, di cui è capofila il Friuli Venezia Giulia e che ha per tema la valorizzazione turistica del prodotto balneare delle due regioni, anche aggregando in termini di comunicazione e promozione le due realtà confinanti”.