TURISMO: DAL VENETO MARCHIO ECCELLENZA COSTA DELL'ALTO ADRIATICO (2)

17 maggio 2017- 21:57

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Il progetto prevede che alcune azioni autonome siano svolte dal Friuli V.G. e altre dal Veneto. “La nostra Regione – spiega l’assessore veneto – ha voluto concentrarsi da una parte sull’individuazione di un marchio, di un brand comunicativo in grado di coniugare le esigenze delle località friulane e venete e dall’altra sulla promozione dell’offerta turistica green e open air, in sintonia con quanto auspicato dagli stessi operatori turistici balneari del Veneto e del Friuli Venezia Giulia”.“Due elementi di novità – precisa il vice presidente – favoriscono l’attuazione di questa iniziativa: l’istituzione della Conferenza dei sindaci del litorale veneto, che vede la partecipazione di tutti i Comuni costieri, che condividono problematiche amministrative e gestionali e hanno nel turismo balneare una delle principali attività economiche e il dialogo recentemente aperto fra gli operatori turistici del settore balneare di San Michele al Tagliamento e Caorle, in Veneto, con quelli di Lignano in Friuli Venezia Giulia, per approcciare comuni strategie promozionali e di marketing”.