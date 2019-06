11 giugno 2019- 20:50 Turismo: Enit, nel 2018 boom stranieri a Cortina +41,3% (2)

(AdnKronos) - Il 2019 si è aperto per il turismo in montagna in Italia con un complessivo andamento positivo in termini di vendite nelle strutture ricettive. Le festività natalizie e di inizio anno indicano il tutto esaurito per quasi tutte le destinazioni di punta, con una stagionalità più o meno lunga a seconda dei territori. La Pasqua tardiva restituisce un tasso altissimo di saturazione dell’offerta ricettiva vedendo in testa Madonna di Campiglio e Selva di Val Gardena, seguite a strettissimo giro da Cortina, Verbania e Ponte di Legno. Se i ponti primaverili mostrano un andamento altalenante con picchi a ribasso per molte località d’eccellenza del prodotto, Cortina mantiene durante tutto il corso del 2019 una media percentuale di prenotazioni sui portali web di viaggi (Ota)pari al 90%.