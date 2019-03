2 marzo 2019- 16:08 Turismo: Enit si prepara a tagliare nastro stand Italia Itb di Berlino

Roma, 2 mar. (AdnKronos) - Chi immagina ancora la famigliola tedesca con bambini sulle nostre spiagge rimarrà sorpreso: oggi, a differenza degli anni ’60, troverà giovani e millennials per una vacanza attiva (27,2 %) ma anche un turista tedesco adulto over 60 (22,8%) che viaggia solo o in coppia. E’ un turista ad elevata capacità di spesa che percepisce dai 3 ai 5mila euro al mese in oltre il 45% dei casi e oltre i 5mila euro nell’11%. Se la maggior parte dei futuri turisti tedeschi proviene dai centri cittadini tra i 5mila e i 50mila abitanti (43,9%), il 15,9% parte dai grandi centri urbani con oltre 50mila abitanti, soprattutto dall’ovest e dal Sud della Germania. Una vacanza quella in Italia alla ricerca del relax (56,7%) e delle bellezze marine (57,2 %) per soddisfare le esigenze dei più giovani che continueranno ad affluire sui nostri lidi. L’Enit - Agenzia Nazionale del Turismo si prepara, dunque, a promuovere l’Italia sul mercato tedesco ed è tutto pronto per prendere parte alla vetrina dell’ ITB di Berlino, la maggiore fiera e mercato d'affari dell'industria del turismo con oltre 180mila visitatori tra cui 108mila operatori dal mondo e 10mila espositori da 180 paesi, dove sarà il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio a tagliare il nastro e dare il via ai lavori, insieme all’Ambasciatore d’Italia a Berlino Luigi Mattiolo e al presidente ENIT Giorgio Palmucci. Millecinquecento metri quadri di stand e più di 70 immagini racconteranno il territorio italiano per circa 300 aziende e 16 Regioni partecipanti assieme al Comune di Roma e alla Repubblica di San Marino. Fuori dallo stand Italia inoltre, due ulteriori spazi, dedicati a Toscana e Piemonte, presenti rispettivamente anche nell’area outdoor e nell’area LGBT.