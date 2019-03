2 marzo 2019- 16:08 Turismo: Enit si prepara a tagliare nastro stand Italia Itb di Berlino (2)

(AdnKronos) - Paese trainante per l’intera economia europea, con un pil che cresce così come il potere d’acquisto dei suoi cittadini, la Germania rappresenta un mercato turistico fondamentale per l’Italia: secondo Ufficio Studi di Enit, in un quadro che sancisce una costante crescita di turisti stranieri nel Bel Paese (+1,7%), i tedeschi sono sempre i più numerosi, aumentati addirittura del +4,9%,attirati soprattutto da sole, enogastronomia, natura e sostenibilità.Trentino, Veneto e Lombardia le regioni più scelte, da un turismo, quello tedesco, che storicamente ama e ricerca la vacanza attiva che consente un autentico contatto con la natura: trekking e cicloturismo sono amatissimi, così come le esperienze di camping e caravaning, basti pensare che nel 2018 sono salite del 12,5% stando ad ADAC Reisemonitor 2018, le nuove immatricolazioni e che l’Italia si assesta al terzo posto tra le scelte dei camperisti tedeschi. I dati confermano che i turisti tedeschi privilegiano lo spostamento in automobile, subito di seguito l’aereo, ma anche il bus comincia a rappresentare un’alternativa molto gettonata. Impennata anche per i viaggi wellness, ancor più apprezzati se coniugati a cultura e natura.Nel cuore del grande spazio Enit a Itb, molto denso il programma che vedrà Piazza Italia fare da sfondo ad aperitivi all’italiana e a numerose conferenze stampa di approfondimento, tra cui la molto attesa “Eccellenze nel Centro Italia: borghi, cammini, montagna, enogastronomia in Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio”, prevista per il 7 marzo.