2 marzo 2019- 16:08 Turismo: Enit si prepara a tagliare nastro stand Italia Itb di Berlino (3)

(AdnKronos) - Uno stand tecnologico e all’avanguardia, con videowall e un’area dedicata al progetto Virtual Realityche consente di vivere l’esperienza della realtà virtuale declinata in tre percorsi (città d’arte, food e lifestyle) uniti dal fil rouge del patrimonio Unesco, ma anche all’insegna della sostenibilità e dell’inconfondibile lifestyle italiano, da vivere e condividere anche online.Tutti i visitatori saranno invitati a inforcare una Vespa Special originale collocata in stand, per scattare le proprie foto e condividerle usando #treasureitaly, l’hashtag della campagna che Enit porta a Berlino per raccontare l’Italia e le sue bellezze, da fruire e rispettare come un vero e proprio tesoro. In occasione della fiera, l’Italia sarà infatti protagonista di una capillare campagna di comunicazione, in circuito video nella metropolitana di Berlino, attraverso due autorevoli canali radio (Berliner Rundfunk e 94,3 rs2), una campagna crossmediale sui famosi Die Zeit, Die Welt e Frankfurter Allgemeine Zeitung e sui canali social della prestigiosa Messe della capitale tedesca.L’eccellenza italiana verrà raccontata anche attraverso la cucina e i sapori, che Enit esporterà a Itb con il ristorante all’interno dello stand Italia e i menu tematici curati da Campania e Calabria, rispettivamente con lo Chef Ciro Mattera e la Chef Patrizia Cosentini come registi. Un’atmosfera vintage caratterizzerà infine la Italienischer Abend, una serata tutta italiana, con cucina a cura della Fondazione Gualtiero Marchesi, all’interno della splendida cornice dell’Ambasciata a Berlino, nella quale saranno esposti trenta dei manifesti storici più iconografici di Enit nell’anno del suo primo centenario, per ripercorrere, attraverso un’installazione essenziale ma molto sentita, i diversi modi – spesso innovativi ed artistici – di comunicare e raccontare il paese più bello del mondo.