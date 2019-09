28 settembre 2019- 20:32 Turismo: FactorYmpresa, 10 progetti premiati da Invitalia

Roma, 28 set. (AdnKronos) - Si è chiuso a Roma il primo appuntamento del 2019 di FactorYmpresa Turismo, il Programma di Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi economici alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica, con l'obiettivo di far crescere qualitativamente l'offerta e rendere l'Italia più competitiva sui mercati internazionali. Accessibilità fisica, delle informazioni, generazionale e culturale sono i temi sui quali i 20 startupper selezionati con una call nazionale hanno lavorato per due giorni insieme ai tutor e mentor di Invitalia. Obiettivo: migliorare le capacità del team di presentare l’idea di impresa a potenziali investitori/partner/clienti e “accelerare” lo sviluppo dei progetti. In particolare, in una full immersion di 36 i team hanno verificato punti di forza e di debolezza del modello di business, definito come rafforzare il progetto individuando il fabbisogno di servizi specialistici e preparato un pitch di 3 minuti che hanno presentato alla giuria sabato 28 settembre.I 10 progetti vincitori si sono aggiudicati un assegno da 10.000 euro a cui si aggiungono i servizi di accompagnamento forniti da Invitalia. Le 10 startup vincitrici sono Monugram (Lazio), Europass Italy (Lombardia), Bookingbility (Sicilia), Dishcovery (Emilia Romagna), Wemoveon (Veneto), Duplicart (Lazio), Babaiola (Sardegna), Travelly (Toscana), N.I.C.O (Sicilia) e Artplace Museum (Emilia Romagna).