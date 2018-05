2 maggio 2018- 11:39 Turismo: Federalberghi, in Veneto con i ponti una primavera da tutto esaurito

Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - Una primavera di ponti da tutto esaurito: dal 25 aprile al 1° maggio il Veneto fa il pieno di turisti dal mare alle terme, alle città d’arte, con Venezia e Verona alla prova dei tornelli per non soffocare di troppo turismo. “La congiuntura di ponti e bel tempo ha decretato il sold out un po’ ovunque - dichiara il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli – Al mare la stagione si è aperta sotto i migliori auspici, un gran movimento si è registrato anche al lago di Garda, i tornelli a Venezia non hanno frenato l’arrivo dei turisti diretti agli hotel e la montagna bellunese, che come di consueto in questo periodo riduce il numero delle strutture aperte, ha registrato un buon numero di presenze, con il Faloria a Cortina affollato nella giornata di domenica 29 aprile e le piste aperte fino a ieri. Un dato che fa ben sperare per i Mondiali di sci del 2021”.“In una visione più generale – prosegue Michielli – il Mediterraneo vede ancora Paesi, soprattutto del Nord Africa, minacciati dal terrorismo che comunque non danno una percezione di sicurezza ai turisti internazionali. Le città europee non hanno a loro volta calamitato l’attenzione come un tempo, penso a Parigi. I turisti hanno scelto l’Italia in questi giorni. Certo non potrà continuare così in eterno, perciò non dobbiamo lasciarci condizionare dall’euforia momentanea e pensare al futuro che sarà sempre più fondato sulla qualità e servizi all’avanguardia per capitalizzare questo momento favorevole”.