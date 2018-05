2 maggio 2018- 11:39 Turismo: Federalberghi, in Veneto con i ponti una primavera da tutto esaurito (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Venezia. Con il 95% delle camere occupate, gli hotel di Venezia hanno ‘dribblato’ i tornelli, misura sperimentale per il controllo dei flussi turistici che, come dichiara il presidente Ava-Federalberghi (Associazione Veneziana Albergatori) Vittorio Bonacini, “è perfettibile, andrebbe gestita in modo più appropriato”. “Ci sarebbe qualcosa da dire sul come, dove e perché – precisa Bonacini - ma il problema va affrontato”. Il bilancio negli alberghi del centro storico lagunare è comunque positivo: anche Venezia, che rimane la meta preferita del Veneto per quanto riguarda le città d’arte, ha beneficiato di splendide condizioni meteo e di un calendario favorevole.Verona. Con i park tutti esauriti e decine di migliaia di turisti, Verona si conferma, dopo Venezia, la regina delle città d’arte. L’affluenza, come conferma il presidente degli albergatori della città di Giulietta, Giulio Cavara, fino al 30 aprile è stata buona, in linea con il passato. Il bilancio è positivo, complice il tempo. “Il meteo influenza sempre le prenotazioni, soprattutto quelle dell’ultimo minuto – spiega Cavara – In questo due ponti di festa tanti sono stati gli italiani che hanno raggiunto la nostra città, insieme a tedeschi, austriaci e francesi. Tra le novità più recenti, c’è un’apprezzabile presenza di turisti provenienti dal Brasile”. Con il Vinitaly, che ha genera sempre un’ottima movimentazione, e i ponti festivi a fare da volano, quest’anno si prevede un buon afflusso di turisti anche in vista dell’inizio della stagione lirica all’Arena. Lago di Garda. Grande movimento sul Lago di Garda per i due ponti in questione. Per quanto riguarda il 25 aprile, che quest’anno cadeva a metà settimana, il movimento è stato generato soprattutto da un turismo mordi e fuggi. Molto meglio invece il ponte del primo maggio, che dava maggiori possibilità di soggiorno cadendo subito dopo il fine settimana. Moltissime sono state le prenotazioni last minute che non hanno comunque riempito le strutture.