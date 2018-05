2 maggio 2018- 11:39 Turismo: Federalberghi, in Veneto con i ponti una primavera da tutto esaurito (3)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “C’è in ogni caso soddisfazione tra gli albergatori del lago che ritengono che questo periodo sia stato un buon preludio di stagione - afferma il presidente di Federalberghi Garda Veneto Marco Lucchini - grazie anche alle splendide giornate di sole e alle temperature sopra la media che hanno permesso lunghe passeggiate a piedi e in bicicletta e visite agli attrattori presenti sul territorio come parchi a tema, terme o borghi caratteristici. In questo periodo dell’anno il lago di Garda sa offrire il meglio di sé anche se maggiori prenotazioni si avranno tra una ventina di giorni con l’arrivo della Pentecoste e del Corpus Domini, quando i turisti di area germanica, grazie alle scuole chiuse e a lunghi periodi di ferie, arriveranno numerosi per godersi il primo sole dopo il loro lungo inverno”.Terme. I risultati dei ponti festivi sono stati molto buoni anche negli hotel di Abano e Montegrotto, che hanno registrato il quasi tutto esaurito, con prevalenza di arrivi dall’Italia per quanto riguarda le festività di aprile, e da diversi Paesi stranieri, invece, per il pinte del 1° maggio. Come spiega il presidente di Federalberghi Terme Emanuele Boaretto, nei 90 alberghi della località termale si è sfiorato il sold out anche grazie a un calendario che ha favorito le presenze, con una permanenza media di 2/3 notti. Continua quindi il trend positivo delle terme, iniziato già nel periodo di Pasqua.Montagna. Niente male anche il risultato della montagna, con le Dolomiti baciate dal sole. “Bisogna dire che in questa stagione, nel Bellunese il 90% degli alberghi chiude, dopo il periodo invernale, e che in questa stagione la montagna non è per tradizione tra le mete più gettonate - spiega il presidente di Federalberghi Belluno Walter De Cassan – Ma gli hotel che hanno deciso di rimanere aperti hanno registrato il quasi tutto esaurito, grazie anche al bel tempo”. Da segnalare, nella giornata di domenica 29 aprile, il ‘pienone’ al Faloria, a Cortina, con file alla funivia e le piste da sci aperte fino a ieri, 1° maggio.