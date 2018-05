2 maggio 2018- 11:39 Turismo: Federalberghi, in Veneto con i ponti una primavera da tutto esaurito (4)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Spiagge. Primo ponte da tutto esaurito a Bibione, come conferma il presidente Aba-Federalberghi (Associazione Bibionese Albergatori) Silvio Scolaro, nelle 40 strutture ricettive aperte in questa stagione (il 50% del totale). Il pienone, con il 100% delle stanze occupate, si è avuto il 30 aprile. “È il preludio di una stagione balneare che sembra nascere sotto i migliori auspici - dichiara Scolaro – C’è stata, come di consueto, una predominanza di turisti italiani e tedeschi. La primavera, con il picco nel mese di maggio, è per Bibione, la stagione degli eventi sportivi, che richiamano un considerevole numero di arrivi e presenze. In questo momento c’è la competizione europea di frisbee, giunta alla 3a edizione”. Ma l’attesa più grande è per la Volley Marathon, evento planetario in programma dal 10 al 13 maggio, che vede la partecipazione di 10mila atleti.Ponti da sold out anche a Jesolo, con i suoi 200 hotel aperti e il nuovo presidente di Aja-Federalberghi (Associazione Jesolana Albergatori) Alberto Maschio a registrare un incipit decisamente buono. “Con un rapporto di 60 a 40 per quanto riguarda le presenze italiane e straniere e una permanenza media di 2/3 notti, tra il 25 aprile e il 1° maggio (quest’ultimo ponte è stato preferito al primo) abbiamo fatto il pienone - spiega Maschio - A dispetto di previsioni meteo che davano tempo incerto nella migliore delle ipotesi, uno splendido sole ha scaldato questi ponti di primavera regalandoci un anticipo d’estate”.