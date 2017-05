**TURISMO: FEDERALBERGHI, SOMMERSO HA SUPERATO LIVELLI DI GUARDIA**

13 maggio 2017- 11:30

Rapallo (Ge), 13 mag. (AdnKronos) - "Il sommerso nel turismo ha superato il livello di guardia determinando gravi conseguenze per i consumatori, per la collettività e per il mercato”. A lanciare l'allarme è il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando una ricerca realizzata con Incipit Consulting presentata oggi a Rapallo in occasione della 67^ Assemblea Generale di Federalberghi.