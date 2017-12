TURISMO: FEDERALBERGHI VENETO, IN MONTAGNA FESTIVITà DA TUTTO ESAURITO

12 dicembre 2017- 12:07

Venezia, 12 dic. (AdnKronos) - Da Cortina al Cadore, dai monti della Lessinia all’Altopiano di Asiago, la stagione invernale splende sulla montagna veneta. Nella Perla delle Dolomiti e in tutto il Bellunese nevica da giorni, tutti gli impianti di risalita sono aperti e gli albergatori sorridono. Da ieri è cominciato a nevicare anche sulle cime vicentine dell’Altopiano di Asiago e in quelle veronesi dei monti Lessini.La neve ha imbiancato il ponte dell’Immacolata facendo realizzare alle strutture alberghiere il tutto esaurito, mentre cominciano a fioccare anche le prenotazioni per Natale e Capodanno.“Sono felicissimo che, dopo anni di crisi soprattutto per mancanza di neve, la nostra montagna possa finalmente iniziare a recuperare – commenta il presidente di Federalberghi Veneto Marco Michielli - Il successo di questo inizio stagione dimostra quanto sia vera la banalità che andiamo dicendo da sempre: quando c’è il sole d’estate le spiagge si riempiono di turisti e quando nevica in inverno le montagne si riempiono di turisti che vanno a sciare”.