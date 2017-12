TURISMO: FEDERALBERGHI VENETO, IN MONTAGNA FESTIVITà DA TUTTO ESAURITO (2)

12 dicembre 2017- 12:07

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Cortina, con tutti gli impianti aperti, il fashion week e le mostre al museo delle Regole e al museo Paleontologico, ha fatto il pienone in tutti gli alberghi (una cinquantina) e l’abbrivio, si prevede, arriverà almeno fino al 7 gennaio, come conferma la presidente degli albergatori Roberta Alverà: “Abbiamo clienti dal Nord Europa, dalla Svezia, dalla Norvegia, qualcuno segnala il ritorno in sordina degli americani, anche se in questa stagione sono gli italiani i turisti più numerosi. Non ci resta che aspettare che l’onda lunga dei cinesi in viaggio a Venezia prima o poi arrivi anche quassù”, aggiunge sorridendo. “Il ponte dell’Immacolata è andato alla grande – le fa eco Walter De Cassan dalle altre località del Bellunese, una presenza di poco meno di 400 strutture alberghiere – Quest’anno abbiamo la neve naturale, dopo due anni di carenza, e ci sono stati 3 giorni filati di vacanza. Anche oggi sta nevicando e le prenotazioni sono buone anche per Natale e Capodanno, fino all’Epifania. L’occupazione delle camere negli alberghi è quasi al completo”.Dopo almeno due anni di ‘sofferenza’ per scarsità di neve, anche sull’Altopiano di Asiago si torna a sciare: “La stagione si annuncia buona sia per la discesa che per il fondo – spiega il rappresentante delle strutture ricettive locali di Asiago Stefano Fraccaro – Per il ponte dell’Immacolata abbiamo assistito all’arrivo di molti turisti, con un’occupazione delle camere del 100%, e un po’ alla volta stanno decollando anche le prenotazioni per le prossime festività. La neve ci sta mettendo del suo, le piste da discesa e da fondo sono già aperte, il resto lo fa l’enogastronomia, con i nostri prodotti tipici come il noto formaggio di Asiago e le marmellate. Non dimentichiamo poi che quest’anno sull’Altopiano splende la seconda stella Michelin (dopo quella di Alessandro Dal Degan della Tana Gourmet), assegnata ad Alessio Longhini, dell’Hotel Europa”.