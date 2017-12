TURISMO: FEDERALBERGHI VENETO, IN MONTAGNA FESTIVITà DA TUTTO ESAURITO (3)

12 dicembre 2017- 12:07

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Nei 65 alberghi della località vicentina ci sono circa 4mila posti letto, quasi tutte le strutture sono attrezzate con spa e organizzate per escursioni guidate con le ciaspole, un’attività che in questa zona in particolare sta prendendo sempre più piede. E poi ci sono i monti della Lessinia, nel Veronese. “La stagione? A mille allora - esordisce così Oliviero Fiorini, al vertice di Federalberghi Verona - “Mi riferisco non solo alla città dell’amore, letteralmente invasa in questi giorni dai turisti per i mercatini di natale, ma anche ai monti della Lessinia, finalmente innevati, dove le circa 30 strutture alberghiere presenti hanno ospitato per il ponte dell’Immacolata diversi turisti, anche se la prima vera nevicata è arrivata oggi. Dal 24 dicembre sarà inoltre attiva la funivia rotante di Malcesine e del Monte Baldo che, dalle rive del lago di Garda, arriva a quota 1760 metri”.