19 febbraio 2019- 17:02 Turismo: Federalbergi Veneto, governo smetta di farsi prendere in giro, reagisca (2)

(AdnKronos) - “Confidiamo che la VI Commissione regionale possa dar seguito a breve al disegno di legge sulle locazioni turistiche, che ne istituisce il registro regionale. Il provvedimento - ricorda Michielli - prevede per gli appartamenti in affitto turistico nuove prescrizioni in materia urbanistica, di sicurezza, di edilizia e igienico-sanitaria, con l'introduzione di un codice identificativo obbligatorio per tutti coloro che hanno un'attività di questo tipo. Il codice andrà riportato nelle inserzioni online, a garanzia, anche per il cliente, che l'alloggio è regolare““Il tutto in attesa che l’auspicato, analogo provvedimento annunciato dal ministro Centinaio nel recente incontro con Federalberghi a Lazise vada in porto”, conclude Michielli.