TURISMO: FRANCESCHINI, NO TICKET MA REGOLAMENTARE ACCESSI

13 giugno 2017- 16:27

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Non si può mettere un ticket per entrare nelle città, che per loro natura sono aperte, ma si possono trovare meccanismo di regolamentazione degli accessi intelligenti". Ad affermarlo il ministro dei Beni e Attività Culturali, Dario Franceschini, parlando a margine della presentazione della campagna di comunicazione istituzionale di Anas, sulla questione del sovraffollamento di alcuni luoghi delle città d'arte. "Quando ci sono troppe persone rispetto a quello che un luogo può contenere, si possono fermare gli accessi finchè non defluiscono. Ci sono tecnologie che stanno studiando e cercano di rendere applicabili in poco tempo", a cominciare da città come Venezia.