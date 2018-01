TURISMO: GUAINERI, A MILANO IN CRESCITA PERCHé CITTà SEMPRE PIù ATTRATTIVA

19 gennaio 2018- 18:50

Milano, 19 gen. (AdnKronos) - "Molto soddisfatta" l'assessore al Turismo del comune di Milano, Roberta Guaineri, per i dati relativi alle presenze in città nell'arco del 2017 che danno conto di un incremento delle presenze del 10,3% per oltre 9 milioni di persone che hanno pernottato a Milano e nell'hinterland almeno una notte. "Significa - spiega all'AdnKronos - che il nostro lavoro di promozione della città in Italia e all'estero, anche attraverso i canali youtube e attraverso i contatti diretti con i tour operator e con i giornalisti, ha portato i suoi frutti". E', insomma, la "dimostrazione che la strada che la città di Milano ha intrapreso è quella giusta". Ma ancora più rilevante, evidenzia l'assessore, "è la qualità del dato: il 19,56% di crescita del turismo comprende ragazzini da 0 a 18 anni. Significa che oggi anche le famiglie vengono a Milano". Una evoluzione del modello di turista che fino a qualche hanno fa era prevalentemente il businessman, che arrivava e restava a Milano giusto il tempo necessario e funzionale al proprio lavoro. Oggi, ancorché il lavoro resta la ragione prevalente di un viaggio a Milano, la presenza dell'uomo d'affari non è più mordi e fuggi. A Milano ci si ferma qualche ora in più, un giorno in più e si viene anche con la famiglia. Insomma "il turista a Milano torna e torna con la famiglia, mentre a Venezia, Roma o Firenze si va mediamente una volta nella vita" sottolinea Guaineri.