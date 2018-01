TURISMO: GUAINERI, A MILANO IN CRESCITA PERCHé CITTà SEMPRE PIù ATTRATTIVA (2)

19 gennaio 2018- 18:50

(AdnKronos) - E' cresciuto anche del 19,95% il turismo gestito da tour operator: "significa che aumentano quanti decidono di inserire Milano nell'ambito di un tour e questo anche grazie a un lavoro che definirei quasi 'porta a porta' con i tour operator e grazie alle fiere alle quali prendiamo parte all'estero". In crescita del 12,48% anche il turismo dai 19 ai 30 anni. "I ragazzi vengono a Milano che dunque - fa notare l'assessore - non è così cara come spesso veniva descritta, o quantomeno offre parecchie alternative. In secondo luogo, la città risulta essere attrattiva per il turismo giovanile come prima non ci immaginavamo potesse essere". Ci sono gli eventi sportivi ad attrarli, ma non solo. "C'è un'intera città - fa notare - disposta ad accogliere i giovani. Penso agli chef stellati che fanno provare i loro ristoranti a prezzi calmierati; penso a un sistema della città che si sta mettendo a disposizione per rendersi attrattiva. Da parte nostra continuiamo a promuovere le week con eventi gratuiti come Piano City o Book City, che sono molto frequentate". Senza tralasciare altri eventi, come la Granfondo di ciclismo o il Triathlon all'Idroscalo la prima volta a Milano, "che hanno aiutato ad attrarre giovani". Per il futuro," siamo tutti contenti dei risultati e stiamo lavorando per aumentare sempre di più questa immagine di attrattività" conclude l'assessore.