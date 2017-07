TURISMO: ITALIANI E STRANIERI SCELGONO LA SICILIA, ISOLE MINORI LE PIù GETTONATE (3)

30 luglio 2017- 15:59

(AdnKronos) - Numeri in crescita anche per Lampedusa. "Il trend è di un 20-25 per cento di presenze in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – dice all'Adnkronos il sindaco Totò Martello -. Abbiamo grandi aspettative per questa stagione". A scegliere la più grande delle Pelagie sono soprattutto italiani, ammaliati dalle sue "spiagge meravigliose, dal mare cristallino e da una cucina dai sapori esclusivi". Ancora, però, per il primo cittadino, che alle amministrative dello scorso 11 giugno ha battuto Giusy Nicolini, "Lampedusa non è al pieno del suo potenziale. Stiamo lavorando alla destagionalizzazione dei flussi turistici, alla riapertura del museo e alla creazione di un itinerario archeologico".A remare contro in questi anni hanno contribuito in parte anche i messaggi veicolati dai mass media. "Sembrava che Lampedusa fosse quasi 'invasa' da migranti - spiega -. Anche la parola 'sbarchi' è inadeguata, da tempo non ce ne sono più sull'isola perché le navi prelevano i migranti fin quasi sotto le coste della Libia portandoli in Sicilia. Fortunatamente il passaparola ha funzionato più dei messaggi di tv e giornali e chi ha avuto la possibilità di trascorrere qui qualche giorno di vacanza si è accorto che non c'è alcuna invasione, ma una convivenza pacifica".