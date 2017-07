TURISMO: ITALIANI E STRANIERI SCELGONO LA SICILIA, ISOLE MINORI LE PIù GETTONATE (4)

30 luglio 2017- 15:59

(AdnKronos) - A beneficiare della pubblicità dei mass media, invece, è stata Taormina. La perla dello Ionio da anni meta di un turismo di élite per mesi ha avuto i riflettori di tutto il mondo puntati addosso per il G7 che a fine maggio ha portato in città i grandi della terra e le loro consorti. "La stagione va alla grande" ammette con l'Adnkronos il sindaco Eligio Giardina, che si sbilancia in una previsione. "La stima è di un milione e 300mila presenze con un record assoluto" avverte. Merito del summit dei capi di Stato e di governo certamente, anche se da anni la città del centauro è la meta di turisti provenienti da tutto il mondo. "Si tratta soprattutto di europei – conclude il primo cittadino -, ma da noi c'è spazio per tutto: la vacanza di lusso, la settimana in B&B, il mordi e fuggi. Adesso l'impressione è che ci sia anche una destagionalizzazione dei flussi, ma ancora è presto per dirlo. Vedremo nei prossimi mesi se le aspettative sono confermate". Ai grandi numeri d'altra parte Taormina è abituata. Scelta da scrittori di fama internazionale come Truman Capote, David Herbert Lawrence o Salvatore Quasimodo, apprezzata anche dai reali di Svezia e Danimarca, nel corso dei decenni è diventata simbolo della Belle Époque. Una fama che la perla dello Ionio ha mantenuto intatta. E che il G7 dello scorso maggio ha rilanciato grazie alle immagini che hanno fatto il giro del mondo.