3 ottobre 2018- 20:45 Turismo: Lonati punta sul congressuale e investe 1 mln su Scalo Milano

Milano, 3 ott. (AdnKronos) - Il gruppo Lonati punta sul turismo congressuale e investe un milione di euro per dotare il centro commerciale Scalo Milano di Locate Triulzi, alle porte del capoluogo lombardo, di un'area dedicata a eventi e conferenze. La struttura, inaugurata oggi, si chiama F-Hub ed è stata progettata per ospitare eventi di ogni tipo, dalle convention ai party, ai temporary store, fino alle giornate di formazione per i dipendenti e ai cocktail con gli investitori. Realizzata in legno, vetro e cemento, l'area ha una sala conferenze in grado di accogliere fino a 150 sedute e una sala meeting che può ospitare circa 20 persone, oltre al foyer di ingresso con un desk per la reception. A unire tutte le zone, una dotazione tecnologica composta di sette schermi e un ledwall da 230 pollici che dialogano con un mega ledwall posizionato sulla parete esterna, sopra l’ingresso della struttura: uno spazio di 12 metri di larghezza e tre di altezza che può trasmettere video e grafiche in alta qualità. "Siamo orgogliosi dell’inaugurazione di F-Hub -spiega Davide Lardera, amministratore delegato di Scalo Milano Outlet & More-. Si tratta di un progetto che incarna la visione di business che anima il centro: innovazione, velocità di realizzazione dei progetti, estrema attenzione alla qualità dei servizi".