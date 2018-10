3 ottobre 2018- 20:45 Turismo: Lonati punta sul congressuale e investe 1 mln su Scalo Milano (2)

(AdnKronos) - "Oggi -continua Lardera - apriamo Scalo Milano ad una nuova utenza, quella delle imprese, convinti di proporre qualcosa di estremamente differenziante". Del resto "organizzare eventi a Scalo, per un’azienda, vuol dire essere davvero vicinissimi a Milano, in un luogo che sa incarnare i punti distintivi di questa città: il meglio della moda, della ristorazione, del design e da oggi anche del turismo congressuale d’avanguardia".L'inaugurazione di F-Hub rappresenta l'inizio di un progetto avviato dalla holding bresciana della famiglia Lonati sul centro, nato dalla riqualificazione degli spazi industriali dell’ex stabilimento Saiwa, che prevede un ulteriore investimento di 5 milioni di euro per sviluppare una nuova area che porterà l’intera superficie del centro a 35mila metri quadri, con 25 nuovi negozi.