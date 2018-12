11 dicembre 2018- 18:19 Turismo: Messina, non è più tempo per indugiare, fare di più

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Sono anni che avvertiamo che il turismo, uno dei settori economici più dinamici e importanti del nostro paese, non ha goduto dell’attenzione che merita da parte dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Considerazione che vale soprattutto per il Mezzogiorno d’Italia, con il suo immenso patrimonio paesaggistico ed artistico-culturale". Così il presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina commenta le dichiarazioni del vicedirettore generale di Bankitalia Fabio Panetta sul potenziale inespresso del comparto, nel corso della presentazione di oggi dei dati dello studio sul Turismo in Italia."Non è più tempo per indugiare: occorre dare vita ad un piano di riqualificazione delle strutture ricettive, dando maggiore attenzione agli aspetti della sicurezza e del rispetto della legalità e introducendo incentivi che favoriscano la piena realizzazione di Turismo 4.0. L’Italia non solo può ma deve fare di più", conclude.