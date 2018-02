TURISMO: MUSUMECI, IN SICILIA SERVE NUOVA STRATEGIA, NON SI VIVE DI RENDITA

12 febbraio 2018- 14:44

Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - "A due mesi dall'insediamento ci stiamo interrogando come Governo regionale su quello che è possibile fare, su quello che non è stato fatto e su quello che è stato fatto male. Abbiamo capito di non poter vivere di rendita: il turista non si aspetta, va cercato a casa propria. Serve una nuova strategia turistica, abbiamo la materia prima ma abbiamo perso alcuni appuntamenti importanti". A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, presentando le iniziative del 'Pacchetto Sicilia' durante una conferenza stampa nello stand dell'Isola alla Bit, la Borsa internazionale del turismo, in corso a Milano."Nonostante la distrazione degli anni passati - ha spiegato - la Sicilia continua a restare una terra di forte attrazione. Tra le Regioni italiane è quella a cui guardano con maggiore interesse gli stranieri, non solo quelli che vanno alla ricerca dell'albergo di lusso, ma, soprattutto, coloro che amano una vacanza breve in luoghi lontani dal caos o dalla contaminazione di altri flussi turistici".