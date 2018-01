TURISMO: MUSUMECI, POCHI 800MILA VISITATORI VALLE TEMPLI? NE MERITEREBBE MILIONI

29 gennaio 2018- 11:17

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) - "Dobbiamo guardare oltre e non accontentarci, superando un atteggiamento di rassegnazione. Quest’anno 800mila visitatori hanno ammirato le bellezze della Valle dei Templi. Non ci si può accontentare che un sito di una simile bellezza abbia lo stesso numero di visitatori di un santuario d’Italia. Dovrebbe essere ammirato da milioni di visitatori. E’ una scommessa che dobbiamo vincere". A dirlo è stato il governatore siciliano, Nello Musumeci, durante la presentazione delle iniziative di Palermo Capitale della cultura, al Teatro Massimo. La città dei templi è tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2020.