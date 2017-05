TURISMO: PALERMO, AL VIA XIX EDIZIONE DI TRAVELEXPO

5 maggio 2017- 16:36

Palermo, 5 mag. (AdnKronos) - Tutto pronto per la XIX edizione di Travelexpo, il Salone del turismo promosso a Borsa globale che prende il via oggi pomeriggio - fino al 7 maggio - al Padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo di Palermo. A tagliare il nastro saranno sette imprenditori e amministratori pubblici proclamati 'i magnifici sette del turismo siciliano': il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il sindaco di San Vito Lo Capo Matteo Rizzo, il Comune di Siracusa, il mecenate Antonio Presti, il presidente di Aeroviaggi Antonio Mangia, Florinda ed Andrea Bartoli, e il presidente della Coretur Giuseppe Cassarà. Anche quest'anno Travelexpo si conferma una grande 'Piazza Affari', dove domanda e offerta si incontrano e dove sarà possibile scoprire le novità della prossima stagione turistica contenute nei cataloghi che gli espositori presenteranno in anteprima. Saranno in tutto 60 gli operatori presenti: 21 tour operator, 12 vettori, tre OLTA, tre hotel, due compagnie di assicurazioni, dieci società di servizi, cinque associazioni/consorzi, tre enti e un parco di divertimento, il Gardaland Resort.