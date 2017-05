TURISMO: PALERMO, AL VIA XIX EDIZIONE DI TRAVELEXPO (2)

5 maggio 2017- 16:36

(AdnKronos) - Da sottolineare la presenza della Regione Umbria che ha accolto l’invito di Travelexpo e sarà presente per la prima volta a Palermo per presentare agli agenti di viaggio siciliani le bellezze della Regione. Quest’anno, inoltre, a fianco della tradizionale area dedicata all’outgoing, ci sarà un analogo spazio riservato all’incoming siciliano. Un merito della ferma volontà dell’assessorato regionale al Turismo che ha inserito Travelexpo nel piano strategico e ha quindi promosso il Buy Sicily a cui partecipano più di venti buyer italiani ed esteri provenienti da quelle destinazioni che possono vantare collegamenti diretti con la Sicilia. Fra le iniziative promosse, 'Agenzie di viaggio a porte aperte' che domenica 14 maggio farà alzare le saracinesche a circa 100 agenzie di viaggio siciliane per illustrare le opportunità di viaggi e vacanze ed offrire una consulenza qualificata e arricchita da promozioni mirate. Sulla stessa scia si colloca la 'Settimana dell’ospitalità turistica' che verrà presentata agli operatori turistici proprio in occasione di Travelexpo. La manifestazione si svolgerà in una settimana compresa tra il 23 ottobre e il 3 dicembre e vedrà associazioni di categoria e operatori turistici offrire benefit e promozioni ad hoc mirate a trasformare il turista che visita Palermo e la Sicilia tutta in 'special guest'.