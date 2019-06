11 giugno 2019- 19:14 Turismo: Palmucci (Enit), 'Cortina 2021 è grande opportunità per destinazione montagna'

Roma, 11 giu. (Adnkronos) - I Mondiali di sci Cortina 2021 "sono una grande opportunità e per l'Enit è estremamente importante che questi grandi eventi permettano di promuovere la destinazione Italia, in questo caso concentrandoci anche sulla destinazione montagna". Ad affermarlo è il presidente di Enit Giorgio Palmucci a margine dell’evento ‘Effetto Cortina’ sull’impatto sul turismo da Cortina 2021 in corso al Maxi di Roma. "E' importante legare gli eventi con l’attività di promozione che Enit sta facendo e dovrà fare negli anni a venire soprattutto all’estero, - ha detto Palmucci - visto che il numero di turisti che scelgono la destinazione Italia per la montagna è ancora limitato, rappresenta circa il 4% del totale, quindi c’è ampio spazio di crescita". "Sempre più attrattivo per il nostro paese è il turismo outdoor e la montagna - ha proseguito il numero uno di Enit - ha il grande appeal della doppia stagionalità".