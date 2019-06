11 giugno 2019- 19:14 Turismo: Palmucci (Enit), 'Cortina 2021 è grande opportunità per destinazione montagna' (2)

(Adnkronos) - "Metteremo a disposizione non solo il nostro ufficio studi e le esperienze che stiamo raccogliendo dai vari paesi del mondo ma - ha spiegato - definiremo assieme al Comitato quali azioni e quali eventi svolgere nel corso del 2020 in maniera da essere pronti per l’anno successivo quando si svolgeranno i mondiali di sci"."Cortina ha il vantaggio che è una destinazione già molto conosciuta per cui - ha aggiunto Palmucci - se dovessimo avere delle belle sorprese derivanti da questa settimana sarebbe un di più. La destinazione Cortina essendo già molto conosciuta ha un appeal particolare che potrebbe portare benefici anche a tutta la regione Veneto ed eventualmente a tutta l’Italia".