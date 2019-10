17 ottobre 2019- 13:00 Turismo: Raggi, 'contraria a numero chiuso per accesso città d’arte…'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Sono contraria al numero chiuso per l’accesso alle città d’arte. Bisogna trovare strategie diverse per arginare l’overturism". Lo afferma la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in occasione del convegno sul turismo sostenibile organizzato dalla Fondazione UniVerde. Secondo la Raggi, "il turismo o è sostenibile o non è turismo. E questo l’obiettivo che dobbiamo raggiungere e non possiamo fare sconti".