16 novembre 2018- 16:44 Turismo: Regione Veneto e Gruppo Save insieme alla fiera di Shanghai (2)

(AdnKronos) - Nel corso della presentazione odierna organizzata da Welcome Chinese per un folto pubblico di operatori turistici, l’Assessore Federico Caner e il Presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi, hanno sensibilizzato il mercato affinché il Governo cinese sblocchi i diritti di traffico, così da permettere alle compagnie aeree già pronte ad operare, e a quelle che manifesteranno lo stesso interesse, di volare direttamente su Venezia. Le richieste di alcuni vettori di operare al Marco Polo riguardano attualmente in particolare Pechino, ma potranno estendersi a Shanghai in quanto Venezia è la terza destinazione europea dopo Dusseldorf e Manchester a non essere ancora servita da voli diretti, nonostante gli elevati volumi di passeggeri cinesi che già giustificherebbero collegamenti non-stop da questa città.