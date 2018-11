16 novembre 2018- 16:44 Turismo: Regione Veneto e Gruppo Save insieme alla fiera di Shanghai (3)

(AdnKronos) - “Se il Veneto è la regione leader in Italia per numero di arrivi di visitatori cinesi – ha sottolineato l’assessore Caner – non lo è per le presenze e ciò dipende sicuramente dall’assenza di un collegamento aereo diretto. Che Venezia eserciti una fortissima attrazione anche sui mercati orientali è risaputo, ma negli ultimi anni l’interesse per la nostra terra si è ampliato, in forza delle suo vasto patrimonio culturale, ambientale e delle innumerevoli opportunità di visita che il Veneto è in grado di offrire". "Se i segmenti turistici del business, artistico-culturale e del leisure sono ormai consolidati, il mercato cinese rivela un’attenzione crescente anche per il turismo esperienziale, per quello enogastronomico, sportivo, compresa la montagna invernale, e termale: un volo diretto tra la Venezia e la Cina ci consentirebbe di fare quel salto di qualità al quale stiamo lavorando con decisione", conclude Caner.