16 novembre 2018- 16:44 Turismo: Regione Veneto e Gruppo Save insieme alla fiera di Shanghai (4)

(AdnKronos) - Per il Presidente del Gruppo Save, Enrico Marchi, “l'aeroporto di Venezia è pronto ad ospitare un volo diretto dalla Cina e a diventare un punto di ingresso per i circa 800.000 viaggiatori cinesi che ogni anno visitano la Regione Veneto. Il Marco Polo e alcune compagnie aeree cinesi sono infatti già pronti ad introdurre collegamenti non-stop, la collaborazione tra Italia e Cina è pertanto fondamentale affinché gli accordi bilaterali siano incrementati e in particolare la Cina sblocchi i diritti di traffico su Venezia”.